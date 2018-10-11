2018-10-12T10:21:06+03:00
Общество

Кому досталась квартира и пять автомобилей от «Евроопт»?

Главного победителя определил руководитель ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко
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Главным призом 89-го тура была новенькая квартира в Минске!Главным призом 89-го тура была новенькая квартира в Минске!
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Совсем недавно завершился розыгрыш 89-го тура игры «Удача в придачу!» от «Евроопт». Зрителями яркого и эмоционального шоу стали жители и гости Могилева. Ведь сегодня розыгрыш прошел не в Минске, а в Могилеве, в сквере у дома по ул. Ленинской, 38!

Итак, новенькая квартира в Минске по адресу улица Академика Карского, 8 досталась Алине Струковой из Гомеля. А хозяевами стильных внедорожников «Джили Атлас» стали вот эти счастливчики: Людмила Деревяго из Минска, Владимир Юранов из Чечерска, Ксения Рубинова из Минска, Ирина Лебедич из Бреста, Александр Клакоцкий из агрогородка Лесной.

Также своих обладателей отыскали 20 000 денежных призов!

К слову, помогали определять победителей в том числе и звездные гости: Анатолий Ярмоленко, заслуженная артистка Беларуси Инна Афанасьева и Юлия Быкова - солистка группы «Аура».

Поздравляем победителей!

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