Кому досталась квартира и пять автомобилей от «Евроопт»?

11 Окт. 20:13 2018-10-12T10:21:06+03:00

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Совсем недавно завершился розыгрыш 89-го тура игры «Удача в придачу!» от «Евроопт». Зрителями яркого и эмоционального шоу стали жители и гости Могилева. Ведь сегодня розыгрыш прошел не в Минске, а в Могилеве, в сквере у дома по ул. Ленинской, 38!

Итак, новенькая квартира в Минске по адресу улица Академика Карского, 8 досталась Алине Струковой из Гомеля. А хозяевами стильных внедорожников «Джили Атлас» стали вот эти счастливчики: Людмила Деревяго из Минска, Владимир Юранов из Чечерска, Ксения Рубинова из Минска, Ирина Лебедич из Бреста, Александр Клакоцкий из агрогородка Лесной.

Также своих обладателей отыскали 20 000 денежных призов!

К слову, помогали определять победителей в том числе и звездные гости: Анатолий Ярмоленко, заслуженная артистка Беларуси Инна Афанасьева и Юлия Быкова - солистка группы «Аура».

Поздравляем победителей!