Пьяная сельчанка, угрожая ножом, украла велосипед из сельмага в Мостовском районе

11 Окт. 18:19 2018-10-12T10:18:11+03:00

Пенсионерка вывела украденный велосипед из магазина, но проехаться на нем не получилось. Фото: pixabay.com.

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Неприятный инцидент произошел на днях в Мостовском районе, сообщают в УВД Гродненщины.

59-летняя сельчанка из соседнего Волковысского района, будучи в подпитии, совершила дерзкое ограбление на Мостовщине. Пенсионерка зашла в торговый объект с ножом и стала рассматривать выставленный на продажу велосипед, а затем попыталась вывести двухколесное ТС на улицу. Продавец сделала замечание, мол, сначала деньги - потом товар. Но бабушка пригрозила несговорчивой женщине ножом.

Выкатив «железного коня» из сельмага, пожилая сельчанка попыталась на него залезть, но поехать на «лисапеде» у нее не получилось. Так и бросила добычу неподалеку в кустах. Тем временем продавщица уже позвонила в милицию.

Спустя короткое время грабительницу-пенсионерку задержали. Сообщается, что у пожилой женщины высшее образование, ранее она к уголовной ответственности не привлекалась, да и объяснить мотив кражи из-за своего нетрезвого состояния правоохранителям не смогла. Женщине назначена судебно-психиатрическая экспертиза.