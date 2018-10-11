В Минске банковский работник оформлял кредиты онлайн от имени клиентов, а деньги спускал в рулетку

11 Окт. 18:42 2018-10-12T10:15:20+03:00

Клиенты банка не знали, что на них висят кредиты

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На днях сотрудники УБЭП столицы задержали бывшего банковского работника, который обвиняется в совершении серии денежных махинаций, сообщают в ГУВД.

Известно, что работник одного из банковских учреждений Минска, имея доступ к клиентской базе банка, оформлял на физлиц кредитные договоры через интернет. Когда онлайн-кредит был получен, он просто присваивал себе деньги. После работы спешил в казино, чтобы за чужой счет вновь и вновь испытать удачу. В казино, за рулеткой и картами, спускал все до последней копейки. Сообщается, что общая сумма украденных денег составила около 10 тысяч белорусских рублей.

Мужчину обвиняют в хищениях с использованием компьютерной техники, по данной уголовной статье ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Сейчас обвиняемый задержан и находится в СИЗО.