2018-10-12T10:15:20+03:00
Происшествия

В Минске банковский работник оформлял кредиты онлайн от имени клиентов, а деньги спускал в рулетку

Клиенты банка не знали, что на них висят кредиты
Надежда БУТОВИЧ
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В казино мошенник оставил около $5 тысяч. Фото: pixabay.com.В казино мошенник оставил около $5 тысяч. Фото: pixabay.com.
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На днях сотрудники УБЭП столицы задержали бывшего банковского работника, который обвиняется в совершении серии денежных махинаций, сообщают в ГУВД.

Известно, что работник одного из банковских учреждений Минска, имея доступ к клиентской базе банка, оформлял на физлиц кредитные договоры через интернет. Когда онлайн-кредит был получен, он просто присваивал себе деньги. После работы спешил в казино, чтобы за чужой счет вновь и вновь испытать удачу. В казино, за рулеткой и картами, спускал все до последней копейки. Сообщается, что общая сумма украденных денег составила около 10 тысяч белорусских рублей.

Мужчину обвиняют в хищениях с использованием компьютерной техники, по данной уголовной статье ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Сейчас обвиняемый задержан и находится в СИЗО.

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