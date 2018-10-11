2018-10-11T19:10:13+03:00
Происшествия

В Сморгонском районе ищут двух рыбаков, которые не вернулись с рыбалки

Мужчины уехали на белом «Фольксвагене Транспортере», который тоже не найден
Надежда БУТОВИЧ
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Рыбаки пропали почти неделю назад.Рыбаки пропали почти неделю назад.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Юрий Микульский и Александр Лохач из Сморгонского района в минувшую субботу, 6 октября, отправились порыбачить на озеро Белое, да так и пропали, сообщают в УВД Гродненского облисполкома. Правоохранители, считают, что они могут передвигаться на своем авто «Фольгсваген Транспортер» белого цвета, с госномерами 7600 ЕІ – 4.

Приметы Юрия Микульского: около 35 – 40 лет, рост 170 сантиметров, полноватый, темно-русые короткие волосы с залысинами, голубые глаза.На передних зубах сверху нет клыков. В день пропажи был в коричневой ветровке, синей байке с золотистым рисунком, джинсах и черных ботинках.

Юрий Микульский разыскивается. Фото: УВД Гродненского облисполкома.

Юрий Микульский разыскивается. Фото: УВД Гродненского облисполкома.

Александр Лохач на рыбалку поехал в черной куртке с молниями на рукавах, темно-синем свитере, черных спортивных штанах и черных туфлях. Ему на вид около 45 лет, рост примерно 170 сантиметров, худой, русоволосый с сединой, глаза голубые, есть усы и борода, уши немного оттопырены, нос скривлен вправо, снизу нет нескольких передних зубов.

Александр Лохач разыскивается. Фото: УВД Гродненского облисполкома.

Александр Лохач разыскивается. Фото: УВД Гродненского облисполкома.

Если вы знаете что-либо о мужчинах на фото, сообщите в милицию.

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