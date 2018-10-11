2018-10-12T10:09:30+03:00
Экономика

Заяц и Лебедев подписали договор о поставках белорусской сельхозпродукции в Россию

Объемы импорта молока и мяса в 2019 году вырастут
Надежда БУТОВИЧ
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Беларусь в следующем году поставит в Россию на 11% больше мясной продукции. Фото: pixabay.com.Беларусь в следующем году поставит в Россию на 11% больше мясной продукции. Фото: pixabay.com.
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На V Форуме регионов Беларуси и России, который сейчас проходит в Могилеве, достигнута договоренность о продуктовых поставках между странами на будущий год, транслирует информацию belta.by.

Сообщается, что договор об импорте продукции, произведенной белорусским агропромышленным комплексом, с обеих сторон подписало высшее руководство сельхозведомств. Со стороны Беларуси документ подписал министр сельского хозяйства Леонид Заяц, со стороны России подпись поставил Иван Лебедев, замминистра сельского хозяйства РФ.

Кроме того, уже известно, что в 2019 году планируется увеличить объемы поставок молока и мяса по сравнению с импортными объемами 2018 года. Так, балансы поставок мясной и молочной продукции в процентном выражении возрастут на 11% и 2,6% соответственно. В цифровом эквиваленте это примерно 320 тысяч тонн мясной продукции и до 3,7 миллиона тонн молочки.

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