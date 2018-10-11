2018-10-12T10:03:19+03:00
Происшествия

Пожилая минчанка отбилась от грабителя с ножом, проникшего в ее квартиру

Мужчина действовал в сговоре со знакомым пенсионерки
Надежда БУТОВИЧ
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Грабитель угрожал женщине ножом, выпытывая, где деньги, но пенсионерка ничего не сказала.Грабитель угрожал женщине ножом, выпытывая, где деньги, но пенсионерка ничего не сказала.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Жертвой разбойного нападения на днях в Минске стала пенсионерка, сообщают в Следственном комитете.

Сообщается, что 6 октября грабитель проник в квартиру пожилой минчанки с помощью дубликата ключа. Злоумышленник знал, что у горожанки в квартире хранится крупная сумма наличности, но где именно, ему было неизвестно. Пока вор шарил по «тайникам» в доме, женщину на улице заговаривал его подельник. Именно благодаря второму злоумышленнику у вора были ключи и наводка, пенсионерка общалась с этим молодым человеком и даже пускала в свою квартиру.

Однако надолго задержать пенсионерку не удалось, и она вернулась в квартиру, где застала грабителя. Тот бросился на пожилую минчанку с ножом, но она оказалась не из робкого десятка и дала мощный отпор. Грабитель убежал ни с чем, а женщина обратилась в милицию.

Подельников, 33-летнего россиянина и 32-летнего минчанина, ранее судимого, вскоре задержали. Сейчас они находятся под стражей, их обвиняют в групповом разбое.

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