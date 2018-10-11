Брестчанина приговорили к 20 годам за провоз крупной партии гашиша через границу

11 Окт. 20:28 2018-10-12T09:59:52+03:00

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Попался с криминальным грузом 28-летний житель Брестчины на границе в пропускном пункте Домачево в апреле 2018 года. Мужчина попытался провезти на территорию Беларуси в тайнике авто около 92 килограммов гашиша.

Чуть позже был найден еще один тайник в другом автомобиле подозреваемого, там было спрятано еще без малого 320 килограммов «травы», спрессованной в брикеты.

Сегодня, 11 октября, в суде Бреста был оглашен приговор по делу против крупного наркодилера, сообщает belta.by со слов Натальи Шостачук, помощника брестского прокурора.

Сообщается, что брестчанин был в составе транснациональной ОПГ и переместил эти психотропы через таможенную границу ЕАЭС. Мужчину приговорили к максимальному наказанию - 20 годам заключения в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Приговор еще может быть обжалован.