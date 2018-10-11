Брестчанина приговорили к 20 годам за провоз крупной партии гашиша через границу
Попался с криминальным грузом 28-летний житель Брестчины на границе в пропускном пункте Домачево в апреле 2018 года. Мужчина попытался провезти на территорию Беларуси в тайнике авто около 92 килограммов гашиша.
Чуть позже был найден еще один тайник в другом автомобиле подозреваемого, там было спрятано еще без малого 320 килограммов «травы», спрессованной в брикеты.
Сегодня, 11 октября, в суде Бреста был оглашен приговор по делу против крупного наркодилера, сообщает belta.by со слов Натальи Шостачук, помощника брестского прокурора.
Сообщается, что брестчанин был в составе транснациональной ОПГ и переместил эти психотропы через таможенную границу ЕАЭС. Мужчину приговорили к максимальному наказанию - 20 годам заключения в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.
Приговор еще может быть обжалован.
Еще больше материалов по теме: «Нарковойна в Мексике»