В Минске очевидцы помогли автоледи затушить горящий «Мерседес Бенц»

11 Окт. 20:51 2018-10-12T09:56:04+03:00

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ЧП произошло в столице на улице Кульман днем в среду, 10 октября, сообщают в Минском городском управлении МЧС.

Примерно в 15.00 на телефон дежурного столичных спасателей позвонили очевидцы с сообщением, что на обочине горит легковой «Мерседес Бенц С200», выпущенный в 2005 году. Машиной управляла женщина, справиться с пожаром ей помогли прохожие. Горожане быстро среагировали и с помощью огнетушителя затушили горящую легковушку еще до приезда спасателей.

В итоге у автомобиля оплавлена изоляция электропроводки, поврежден салон, приборная панель. Жертв, к счастью, нет. В МЧС предполагают, что машина столичной автоледи загорелась из-за короткого замыкания в электропроводке.

А в Бресте спасатели уже выручали водителя «Лексуса»: мужчина превысил скорость и буквально нанизал свой автомобиль на разделительные ограждения на дороге.