2018-10-11T21:35:54+03:00
Политика

Солодуха снялся в пародии на клип «Цвет настроения черный»

В ролике Александр Солодуха с молодым музыкантом Никитой Ходасом перепевают Крида с Киркоровым
Надежда БУТОВИЧ
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«Я по городу брожу весь в черном и влюбленный», – поет Солодуха. Фото: соцсети.«Я по городу брожу весь в черном и влюбленный», – поет Солодуха. Фото: соцсети.
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В сети опубликован ролик – белорусская пародия на нашумевшую колоборацию «блек стар» Егора Крида и короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова. Видео появилось на официальном youtube-канале торговой сети John Dory и уже набрало свыше 2000 просмотров.

В ролике король белорусской эстрады – Александр Солодуха спел с молодым музыкантом Никитой Ходасом. Правда, клип по сути является рекламной продукцией – здесь #цветнастроениячерный задают логотип John Dory, черная икра и черные ножи из отдела морепродуктов. А происходит все это в декорациях магазина Green.

Александр Солодуха спел с молодым музыкантом Никитой Ходасом. Фото: соцсети.

Александр Солодуха спел с молодым музыкантом Никитой Ходасом. Фото: соцсети.

В ролике узнаваемый камбэк на песни Солодухи:

«Виноград уже созрел, уже он не зеленый!

Я по городу брожу весь в черном и влюбленный.

Что завтра я выберу? Вопрос этот спорный.

Но сегодня.. Что сегодня?! Мой цвет настроения черный!»

Многие хвалят клип, мол, получилось здорово и задорно! Кто-то сетует – не успели на конкурс пародий, который проводили российские коллеги. Но Солодуха уверяет – туда и не стремились, задача клипа другая.

А вы как считаете?

Джон Дори и А. Солодуха feat Н. Ходас в Green - Цвет логотипа черный Крид feat. Киркоров ПАРОДИЯ.Магазины охлажденной рыбы и морепродуктов: johndory.by Оригинал клипа Егор Крид feat. Филипп Киркоров Цвет настроения черный" Исполнители: Александр Солодуха - Никита Ходас Видео: Антон Мамоненко

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