Солодуха снялся в пародии на клип «Цвет настроения черный»
В сети опубликован ролик – белорусская пародия на нашумевшую колоборацию «блек стар» Егора Крида и короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова. Видео появилось на официальном youtube-канале торговой сети John Dory и уже набрало свыше 2000 просмотров.
В ролике король белорусской эстрады – Александр Солодуха спел с молодым музыкантом Никитой Ходасом. Правда, клип по сути является рекламной продукцией – здесь #цветнастроениячерный задают логотип John Dory, черная икра и черные ножи из отдела морепродуктов. А происходит все это в декорациях магазина Green.
Александр Солодуха спел с молодым музыкантом Никитой Ходасом. Фото: соцсети.
В ролике узнаваемый камбэк на песни Солодухи:
«Виноград уже созрел, уже он не зеленый!
Я по городу брожу весь в черном и влюбленный.
Что завтра я выберу? Вопрос этот спорный.
Но сегодня.. Что сегодня?! Мой цвет настроения черный!»
Многие хвалят клип, мол, получилось здорово и задорно! Кто-то сетует – не успели на конкурс пародий, который проводили российские коллеги. Но Солодуха уверяет – туда и не стремились, задача клипа другая.
А вы как считаете?
Джон Дори и А. Солодуха feat Н. Ходас в Green - Цвет логотипа черный Крид feat. Киркоров ПАРОДИЯ.Магазины охлажденной рыбы и морепродуктов: johndory.by Оригинал клипа Егор Крид feat. Филипп Киркоров Цвет настроения черный" Исполнители: Александр Солодуха - Никита Ходас Видео: Антон Мамоненко
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