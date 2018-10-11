2018-10-12T09:48:00+03:00
Происшествия

Арестованы дачные воры, которые обчистили 90 домов в Минской и Гродненской областях

Вскрывали дома, дачи, гаражи, сараи...
Надежда БУТОВИЧ
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Награбленное продавали на рынке или оставляли себе. Фото: Следственный Комитет.Награбленное продавали на рынке или оставляли себе. Фото: Следственный Комитет.
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Расследование по уголовному делу о серии краж длилось с декабря 2017 года, сообщают в Следственном комитете.

Были задержаны четыре мужчины: ранее судимый 48-летний и 28-летний жители Минского района, 26-летний и 31-летний молодечненцы. Мужчины на микроавтобусе разъезжали по области и вскрывали дачи, гаражи, частные дома и сараи. Брали все, что успевали унести: от мебели и бытовой техники до предметов интерьера и другого имущества. Награбленное или сбывали на рынке, или оставляли себе.

Всего с февраля 2015-го по декабрь 2017-го ими совершено 90 краж на территории Вилейского, Воложинского, Логойского, Молодечненского, Мядельского, Минского и Сморгонского районов. Нанесенный ущерб превысил 170 тысяч рублей. Около половины суммы уже возмещено, кроме того, следствием наложен арест на имущество обвиняемых.

Сейчас трое грабителей заключены под стражу, четвертый - дома под арестом.

Дело передано прокуратуре для направления в суд.

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