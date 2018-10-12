Очень хотелось выпить: сожитель минчанки украл у нее золото и сдал в ломбард

12 Окт. 08:57 2018-10-12T09:30:19+03:00

Эксперты зафиксировали следы и отпечатки, чтобы установить, действительно ли мужчина украл золото. Фото: Госкомитет судэкспертиз.

А деньги потратил на алкоголь

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По подозрению в краже золотых ювелирных изделий милиция задержала 39-летнего минчанина. Его сожительница обратилась с заявлением, что из ее частного дома пропало золото.

Злоумышленника быстро нашли. Сотрудники Советского РУВД Минска задержали ее сожителя. Пара вместе 12 лет, они воспитывают общего сына.

- Мужчина знал, где хранились украшения, и, когда хозяйки не было дома, похитил ювелирные изделия и отнес их в ломбард. Вырученные деньги потратил на алкогольные напитки, - рассказывает Ольга Шавель, официальный представитель Советского РУВД Минска.

В дом к гражданским супругам приехали эксперты Госкомитета судэкспертиз. На месте они изъяли следы криминального характера.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за кражу. Ему может грозить срок до 3 лет лишения свободы.