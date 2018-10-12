Очень хотелось выпить: сожитель минчанки украл у нее золото и сдал в ломбард
По подозрению в краже золотых ювелирных изделий милиция задержала 39-летнего минчанина. Его сожительница обратилась с заявлением, что из ее частного дома пропало золото.
Злоумышленника быстро нашли. Сотрудники Советского РУВД Минска задержали ее сожителя. Пара вместе 12 лет, они воспитывают общего сына.
- Мужчина знал, где хранились украшения, и, когда хозяйки не было дома, похитил ювелирные изделия и отнес их в ломбард. Вырученные деньги потратил на алкогольные напитки, - рассказывает Ольга Шавель, официальный представитель Советского РУВД Минска.
В дом к гражданским супругам приехали эксперты Госкомитета судэкспертиз. На месте они изъяли следы криминального характера.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за кражу. Ему может грозить срок до 3 лет лишения свободы.