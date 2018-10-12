Литературную премию Гедройца получил Владимир Орлов

12 Окт. 09:23 2018-10-12T09:23:37+03:00

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Победителя VII Литературной премии имени Ежи Гедройца объявили 11 октября во Дворце искусства в Минске. На премию претендовали 32 современных белорусских автора.

Главный приз получил писатель Владимир Орлов за книгу «Танцы над горадам». Жюри отметило его за «возрождение мистической традиции в белорусской прозе XXI века». Кроме признания автор получит денежный приз - 5 тысяч евро в эквиваленте в белорусских рублях, пишет БелаПАН.

Премию II степени получил Альгерд Бахаревич. Уже четвертый год подряд ему не удается покорить премию Гедройца - он в очередной раз занимает второе место. Жюри отметило его книгу «Сабакі Эўропы». Писателя наградят творческим отпуском на острове Готланд в Швеции.

Третье место занял Винцесь Мудров с книгой «Забойца анёла» - «за развитие смеховой культуры в современной белорусской литературе». Его приз - сертификат на издание книги.

В жюри премии Гедройца вошли литературоведы Петр Васюченко, Марина Козловская, Сергей Ковалев, Тихон Чернякевич, а также филологи Анна Бутырчик и Алла Бродихина и философ Валентин Акудович.

Премию Гедройца в Беларуси вручают с 2011 года. Она завоевала авторитет главной литературной премии Беларуси - ее присуждают за лучшие художественные белорусскоязычные книги, изданные в бумажном или электроном виде в предыдущем году.