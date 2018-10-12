На 46-м году жизни умер председатель правления Технобанка

12 Окт. 10:10 2018-10-12T10:38:05+03:00

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Дмитрий Михалевич, председатель правления ОАО «Технобанк», скоропостижно скончался 11 октября 2018 года. Ему было 45 лет.

Он родился и вырос в Минске, окончил Белорусский государственный экономический университет. В банковской сфере работал с третьего курса. В Технобанке он начинал специалистом, а в должности председателя правления работал 10 лет.

- Нет больше с нами яркого лидера, профессионала своего дела, мудрого советчика и просто доброго, светлого человека, образца жизнелюбия, оптимизма и человечности. Жизненная позиция Дмитрия Леонидовича достойна стать примером для всех нас, - пишут коллеги руководителя на официальном сайте банка.

О дате и месте прощания с Михалевичем сообщат дополнительно.