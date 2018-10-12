2018-10-12T10:38:05+03:00
Общество

На 46-м году жизни умер председатель правления Технобанка

Он управлял банком 10 лет
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Дмитрий Михалевич управлял банком 10 лет.Дмитрий Михалевич управлял банком 10 лет.
Изменить размер текста:

Дмитрий Михалевич, председатель правления ОАО «Технобанк», скоропостижно скончался 11 октября 2018 года. Ему было 45 лет.

Он родился и вырос в Минске, окончил Белорусский государственный экономический университет. В банковской сфере работал с третьего курса. В Технобанке он начинал специалистом, а в должности председателя правления работал 10 лет.

- Нет больше с нами яркого лидера, профессионала своего дела, мудрого советчика и просто доброго, светлого человека, образца жизнелюбия, оптимизма и человечности. Жизненная позиция Дмитрия Леонидовича достойна стать примером для всех нас, - пишут коллеги руководителя на официальном сайте банка.

О дате и месте прощания с Михалевичем сообщат дополнительно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Арина Соболенко поднялась на 12-е место в мировом рейтинге, Александра Саснович вернулась в тридцатку
Под Витебском на автокроссе багги сбил двоих судей, оба в больнице с переломами
Рейтинг благосостояния Global Wealth Report: Беларусь отнесли к бедным государствам
Милиция с ОМОНом устроили рейд в Ждановичах. Задержаны 90 человек
Фотофакт: хор священнослужителей совершает заупокойное богослужение в Куропатах
«Ежегодно от рук своих близких погибает свыше 100 граждан»
Лукашенко: Я всегда из командировок привожу деньги, это моя работа
В ДТП погибла звезда КВН Марина Поплавская. Среди пострадавших этой же аварии - белорусский КВНщик команды «ЧП» Евгений Сморигин
Милиция задержала парней, которые ночью танцевали в Минске на крыше жигулей [видео]
В 120-й отдельной механизированной бригаде воинской части Уручья, где в 80-х служил Лукашенко, – иностранные послы
Министерство информации заблокировало доступ к 6 страницам в ВКонтакте и 12 сайтам
В Гродно девушка-пешеход рискнула перейти дорогу президентскому кортежу и чуть не попала под колеса машин Лукашенко [видео]
История не для слабонервных: жительница Лунинца купила батон с жуками
Страшная катастрофа-мясорубка и 4 трупа: под Чериковым из-за столкновения с трактором иномарку разорвало буквально на части
В Минске в районе Зеленого луга сгорела маршрутка
Мужчина, оставив свои данные, украл из больницы аппарат ЭКГ