2018-10-12T10:36:45+03:00
Происшествия

Мертвые туши: начальник фермы в Волковысском районе скрывала падеж скота за документами о его продаже

Ею заинтересовалась финансовая милиция
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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За падеж скота начальству придется ответить. Фото: иллюстрация.За падеж скота начальству придется ответить. Фото: иллюстрация.
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Уголовное дело возбудили в отношении бывшей начальницы молочно-товарного комплекса в Волковысском районе. Как выяснила финансовая милиция, она оформляла поддельные документы о продаже скота, который на самом деле пал. Дело возбуждено по статье «Служебный подлог». Подозреваемой по делу стала начальница молочно-товарного комплекса «Яновичи» в составе ОАО «Агрокомбинат «Скидельский».

Как выяснил Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля, руководитель «продала» на мясо и субпродукты 32 головы павшего скота. Это произошло в период с августа 2016-го по июль 2017-го. «Купили» продукцию работники филиала.

- Это позволило ей дополнительно получить доплаты к своей заработной плате, сельхозорганизации же был причинен имущественный вред, - цитирует belta.by Владимира Юрчака, замначальника Волковысского межрайотдела управления Департамента финрасследований ГКГ по Гродненской области.

За увеличение падежа скота в сравнении с прошлым годом должностных лиц филиала сельскохозяйственного комплекса тоже накажут. Во время расследования уголовного дела их действиям дадут правовую оценку.

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