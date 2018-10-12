МАРТ постановил, чтобы в магазинах было в 2 раза больше белорусских яблок

12 Окт. 11:05 2018-10-12T11:05:47+03:00

Постановление вступит в силу с 13 октября 2018 года

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Министерство антимонопольного регулирования и торговли опубликовало на Национальном правовом интернет-портале постановление №77 от 8 октября 2018 года. Оно устанавливает норму, согласно которой ассортимент белорусских яблок в магазинах должен увеличиться в 2 раза.

В универсамах должно продаваться от двух до шести наименований свежих яблок, в других магазинах - минимум два вида.

В МАРТ отмечают, что этот документ подготовлен для того, чтобы насытить потребительский рынок белорусскими яблоками, на которые в этом году небывалый урожай.

Как отметили в ведомстве, бизнес-сообщество предупредили о нововведении. Постановление начнет действовать с 13 октября 2018 года.