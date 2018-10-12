МАРТ постановил, чтобы в магазинах было в 2 раза больше белорусских яблок
Постановление вступит в силу с 13 октября 2018 года
Магазинам придется распродавать небывалый урожай белорусских яблок.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли опубликовало на Национальном правовом интернет-портале постановление №77 от 8 октября 2018 года. Оно устанавливает норму, согласно которой ассортимент белорусских яблок в магазинах должен увеличиться в 2 раза.
В универсамах должно продаваться от двух до шести наименований свежих яблок, в других магазинах - минимум два вида.
В МАРТ отмечают, что этот документ подготовлен для того, чтобы насытить потребительский рынок белорусскими яблоками, на которые в этом году небывалый урожай.
Как отметили в ведомстве, бизнес-сообщество предупредили о нововведении. Постановление начнет действовать с 13 октября 2018 года.