Два белорусских бизнесмена признались в том, что убили своего кредитора в Украине

12 Окт. 11:45 2018-10-12T12:07:52+03:00

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Индивидуальные предприниматели из Лиды и Лидского района попали под следствие в августе 2018 года. Тогда Щучинский райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело о мошенничестве.

Согласно материалам дела, в апреле 2018-го бизнесмены взяли 25 тысяч рублей у руководителя иностранного предприятия. После сделки они должны были вернуть деньги, но этого не произошло. Кредитора они долгое время кормили обещаниями и оправданиями, объясняя отсутствие денег. Пока не дошло до уголовного дела о завладении имуществом путем обмана и злоупотреблении доверием, совершенном группой лиц и в особо крупном размере. Обоих бизнесменов поместили под стражу, на их имущество наложили арест, чтобы возместить ущерб кредитору.

Однако в ходе расследования обнаружились новые факты. В конечном итоге оба признались в убийстве, которое совершили в июле 2016 года.

Тогда они взяли 17 тысяч долларов у жителя города Лида. Возвращать их не собирались.

- Сообщники под предлогом отдыха и последующего трудоустройства вывезли его в Одессу Республики Украина. В ночь с 26 на 27 июля у дома на улице Приморской нанесли ему множество ударов молотком по голове. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте, - комментирует Сергей Шершеневич, официальный представитель Следственного комитета по Гродненской области.

Возбуждено еще одно дело - об убийстве из корыстных побуждений группой лиц. Следствие продолжается, и правоохранители не исключают, что двое задержаных могут быть причастны к другим преступлениям.