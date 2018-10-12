Если у водителя нет билетов, то виноват пассажир: вступает в силу новая редакция Правил автомобильных перевозок пассажиров
- Правила устанавливают простой и понятный всем субъектам механизм работы на рынке транспортных услуг, гарантируют защиту прав и законных интересов пассажиров и перевозчиков, включая вопросы безопасности перевозок, - отмечают в Минтрансе.
Что изменилось?
В документе прописали, что такое валидатор, информационная система продажи билетов и другие термины, которые в старых правилах не были обозначены, пишет belta.by.
Покупать билет у водителя можно, сев в транспорт через переднюю дверь. Если пассажир зайдет в автобус через заднюю дверь и не успеет купить билет, то ревизоры не примут оправдание - пассажира оштрафуют.
В новых правилах ничего не сказано насчет того, что делать, если у водителя закончились билеты. Однако есть такая норма - своевременно приобретать билеты и оплачивать проезд. То есть в спорной ситуации виноват все равно пассажир, который заранее не позаботился о том, чтобы купить талончик.
Проездной к валидатору нужно прикладывать и на входе, и на выходе из транспорта. Пока это ни на что не влияет - норма введена на перспективу, когда оплата будет зависеть от расстояния.
Водителей такси, а также других сотрудников пассажирских перевозок правила обязывают соблюдать дресс-код - не выходить на работу в спортивной или неопрятной одежде. Также им рекомендуется не курить в салоне.
Бронировать билеты на пригородные и междугородние автобусы можно вплоть до отправления рейса, если есть такая возможность. Бронирование открывается за две недели.