Если у водителя нет билетов, то виноват пассажир: вступает в силу новая редакция Правил автомобильных перевозок пассажиров

12 Окт. 12:51 2018-10-12T13:48:33+03:00

В документе говорится о бронировании билетов, безбилетниках и некоторых других аспектах пассажирских перевозок

Изменить размер текста: A A

- Правила устанавливают простой и понятный всем субъектам механизм работы на рынке транспортных услуг, гарантируют защиту прав и законных интересов пассажиров и перевозчиков, включая вопросы безопасности перевозок, - отмечают в Минтрансе.

Что изменилось?

В документе прописали, что такое валидатор, информационная система продажи билетов и другие термины, которые в старых правилах не были обозначены, пишет belta.by.

Покупать билет у водителя можно, сев в транспорт через переднюю дверь. Если пассажир зайдет в автобус через заднюю дверь и не успеет купить билет, то ревизоры не примут оправдание - пассажира оштрафуют.

В новых правилах ничего не сказано насчет того, что делать, если у водителя закончились билеты. Однако есть такая норма - своевременно приобретать билеты и оплачивать проезд. То есть в спорной ситуации виноват все равно пассажир, который заранее не позаботился о том, чтобы купить талончик.

Проездной к валидатору нужно прикладывать и на входе, и на выходе из транспорта. Пока это ни на что не влияет - норма введена на перспективу, когда оплата будет зависеть от расстояния.

Водителей такси, а также других сотрудников пассажирских перевозок правила обязывают соблюдать дресс-код - не выходить на работу в спортивной или неопрятной одежде. Также им рекомендуется не курить в салоне.

Бронировать билеты на пригородные и междугородние автобусы можно вплоть до отправления рейса, если есть такая возможность. Бронирование открывается за две недели.