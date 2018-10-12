2018-10-12T13:48:33+03:00
Общество

Если у водителя нет билетов, то виноват пассажир: вступает в силу новая редакция Правил автомобильных перевозок пассажиров

В документе говорится о бронировании билетов, безбилетниках и некоторых других аспектах пассажирских перевозок
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Пассажирские перевозки в Беларуси теперь регулируются новыми правилами.Пассажирские перевозки в Беларуси теперь регулируются новыми правилами.Фото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

- Правила устанавливают простой и понятный всем субъектам механизм работы на рынке транспортных услуг, гарантируют защиту прав и законных интересов пассажиров и перевозчиков, включая вопросы безопасности перевозок, - отмечают в Минтрансе.

Что изменилось?

В документе прописали, что такое валидатор, информационная система продажи билетов и другие термины, которые в старых правилах не были обозначены, пишет belta.by.

Покупать билет у водителя можно, сев в транспорт через переднюю дверь. Если пассажир зайдет в автобус через заднюю дверь и не успеет купить билет, то ревизоры не примут оправдание - пассажира оштрафуют.

В новых правилах ничего не сказано насчет того, что делать, если у водителя закончились билеты. Однако есть такая норма - своевременно приобретать билеты и оплачивать проезд. То есть в спорной ситуации виноват все равно пассажир, который заранее не позаботился о том, чтобы купить талончик.

Проездной к валидатору нужно прикладывать и на входе, и на выходе из транспорта. Пока это ни на что не влияет - норма введена на перспективу, когда оплата будет зависеть от расстояния.

Водителей такси, а также других сотрудников пассажирских перевозок правила обязывают соблюдать дресс-код - не выходить на работу в спортивной или неопрятной одежде. Также им рекомендуется не курить в салоне.

Бронировать билеты на пригородные и междугородние автобусы можно вплоть до отправления рейса, если есть такая возможность. Бронирование открывается за две недели.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Арина Соболенко поднялась на 12-е место в мировом рейтинге, Александра Саснович вернулась в тридцатку
Под Витебском на автокроссе багги сбил двоих судей, оба в больнице с переломами
Рейтинг благосостояния Global Wealth Report: Беларусь отнесли к бедным государствам
Милиция с ОМОНом устроили рейд в Ждановичах. Задержаны 90 человек
Фотофакт: хор священнослужителей совершает заупокойное богослужение в Куропатах
«Ежегодно от рук своих близких погибает свыше 100 граждан»
Лукашенко: Я всегда из командировок привожу деньги, это моя работа
В ДТП погибла звезда КВН Марина Поплавская. Среди пострадавших этой же аварии - белорусский КВНщик команды «ЧП» Евгений Сморигин
Милиция задержала парней, которые ночью танцевали в Минске на крыше жигулей [видео]
В 120-й отдельной механизированной бригаде воинской части Уручья, где в 80-х служил Лукашенко, – иностранные послы
Министерство информации заблокировало доступ к 6 страницам в ВКонтакте и 12 сайтам
В Гродно девушка-пешеход рискнула перейти дорогу президентскому кортежу и чуть не попала под колеса машин Лукашенко [видео]
История не для слабонервных: жительница Лунинца купила батон с жуками
Страшная катастрофа-мясорубка и 4 трупа: под Чериковым из-за столкновения с трактором иномарку разорвало буквально на части
В Минске в районе Зеленого луга сгорела маршрутка
Мужчина, оставив свои данные, украл из больницы аппарат ЭКГ