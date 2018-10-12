В Лунинецком районе мужчина застрял в заборе и задохнулся

12 Окт. 13:51 2018-10-12T13:51:51+03:00

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Факт подтвердили в УВД Брестского облисполкома. Как стало известно региональному изданию «Медиа-Полесье», ЧП произошло 8 октября в деревне Дворец Лунинецкого района.

Тело 41-летнего мужчины около забора заметили соседи. Оказалось, что он застрял между досками штакетника - его голова была просунута в щель ворот. Предположительно, он умер от механической асфиксии, то есть удушения.

По словам соседей, это произошло во дворе дома его матери. Он присматривал за хозяйством, пока она находилась в больнице. С их слов, мужчина был в нетрезвом состоянии.

По факту гибели сельчанина Следственный комитет проводит проверку. По предварительному выводу, смерть наступила из-за личной неосторожности.