2018-10-12T14:39:51+03:00
Происшествия

На МКАД пьяный водитель вылетел в кювет

Пострадавших в ДТП нет
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Утро пятницы 12 октября на МКАД получилось аварийным.Утро пятницы 12 октября на МКАД получилось аварийным.Фото: Сергей ГАПОН
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ДТП произошло около 4 утра 12 октября на Минской кольцевой автодороге. Водитель «Рено Меган» ехал со стороны ул. Чижевских к ул. Свислочской.

Авария случилась на 13-м километре кольцевой. Мужчина врезался в осветительную опору, разделительный парапет и снес дорожный знак. Затем машина вылетела в кювет и остановилась, врезавшись в дерево.

По предварительной версии, причиной ДТП могло стать то, что водитель неправильно выбрал скорость движения и не учел погодные условия, пишет belta.by со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Медосвидетельствование показало, что водитель был в нетрезвом состоянии - в его крови обнаружено 1,23 промилле спирта. В аварии никто не пострадал.

Еще одна авария на МКАД случилась в то же утро в час пик. Столкнулись сразу восемь автомобилей, которые ехали со стороны Логойского тракта. Пострадавших нет.

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