2018-10-12T16:18:26+03:00
Общество

Погода в Беларуси: сентябрь оказался самым теплым за последние 74 года

По данным метеорологов, в сентябре у нас было лето
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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В ближайшие дни в Беларуси будет тепло.В ближайшие дни в Беларуси будет тепло.Фото: Оксана БРОВАЧ
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- Сентябрь характеризовался преобладанием по-летнему теплой погоды. И только в третьей декаде месяца похолодало. Средняя за месяц температура воздуха составила 13-16,5 градуса тепла, что на 2-3,5 градуса выше климатической нормы. Таким теплым сентябрь в Беларуси выдался впервые за послевоенный период, - комментируют специалисты Белгидромета.

Выходные 13-14 октября в Беларуси тоже будут теплыми. Осадков не прогнозируется. Ночью и утром возможен туман.

Ночью температура воздуха в среднем по стране составит от +3 до +9 градусов, в отдельных районах может опуститься до +2 и даже до нуля. Днем воздух прогреется до +14 - +20 градусов. Будет слабый южный ветер.

В понедельник 15 октября тоже будет тепло и без осадков. Ночью - от +3 до +8, днем - до +20.

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