2018-10-12T14:43:13+03:00
Общество

«А теперь медики». Два автобуса гомельских студентов отправились «на морковку» - фотофакт

Тем временем прокуратура проверяет скандальный сбор моркови студентами БелГУТа
Павел МИЦКЕВИЧ
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Два автобуса гомельских студентов отправились «на морковку»Два автобуса гомельских студентов отправились «на морковку»Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Около 8.30 утра в пятницу, когда студенты обычно начинают занятия в аудиториях, группа молодежи в Гомеле ждала отправления на сельхозработы. Столпотворение на площади Восстания и два городских автобуса-гармошки, стоящие около монумента с танком, привлекли внимания гомельчан.

- На картошку, что ли? - спросили прохожие.

- Нет, на морковку! - ответила молодежь.

- А, из БелГУТа, наверное?

- Нет, из меда, - отозвалась группа парней и девушек.

Ребята в шутку пригласили прохожих поехать на поля с ними.

- Присоединяйтесь! Смотрите, как нас много! Как вы все горим желанием собирать урожай! - ерничала молодежь.

Вопрос о гомельском вузе БелГУТ прозвучал неслучайно - недавно историю со студентами этого университета узнал весь город. Ребятам, которые тоже собирали морковь, вручили корнеплоды в качестве благодарности. А затем по ошибке обвинили в краже сельхозпродукции и вызвали милицию.

Этот скандальный сбор моркови гомельскими студентами в ОАО «Комбинат «Восток» проверит прокуратура. Независимый юрист Леонид Судаленко направил заявление прокурору Гомеля, в котором поставил вопрос о незаконности прерывания учебного процесса и отправки студентов в учебное время на сельхозработы.

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