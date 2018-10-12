«А теперь медики». Два автобуса гомельских студентов отправились «на морковку» - фотофакт
Около 8.30 утра в пятницу, когда студенты обычно начинают занятия в аудиториях, группа молодежи в Гомеле ждала отправления на сельхозработы. Столпотворение на площади Восстания и два городских автобуса-гармошки, стоящие около монумента с танком, привлекли внимания гомельчан.
- На картошку, что ли? - спросили прохожие.
- Нет, на морковку! - ответила молодежь.
- А, из БелГУТа, наверное?
- Нет, из меда, - отозвалась группа парней и девушек.
Ребята в шутку пригласили прохожих поехать на поля с ними.
- Присоединяйтесь! Смотрите, как нас много! Как вы все горим желанием собирать урожай! - ерничала молодежь.
Вопрос о гомельском вузе БелГУТ прозвучал неслучайно - недавно историю со студентами этого университета узнал весь город. Ребятам, которые тоже собирали морковь, вручили корнеплоды в качестве благодарности. А затем по ошибке обвинили в краже сельхозпродукции и вызвали милицию.
Этот скандальный сбор моркови гомельскими студентами в ОАО «Комбинат «Восток» проверит прокуратура. Независимый юрист Леонид Судаленко направил заявление прокурору Гомеля, в котором поставил вопрос о незаконности прерывания учебного процесса и отправки студентов в учебное время на сельхозработы.