12 Окт. 14:44 2018-10-12T15:50:36+03:00

Путин и Лукашенко встретились в Могилеве. Фото: пресс-служба президента.

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Александр Лукашенко и Владимир Путин перед пленарным заседанием V Форума регионов провели двустороннюю встречу.

- Как и договаривались, мы твердо выполняем запланированное в начале года, - отметил Лукашенко.

Президент Беларуси представил Владимиру Путину Могилев и сказал, что этот город не только белорусский, но и русский, потому что находится вблизи российско-белорусской границы.

- Всегда рады видеть вас здесь. Многое сделано для этого Форума регионов. Приезжайте в любое время, - пригласил Лукашенко.

Владимир Путин ответил, что это красивый город, и отметил работу руководства города по благоустройству.