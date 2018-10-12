Путин и Лукашенко встретились в Могилеве
Президенту России город понравился
Путин и Лукашенко встретились в Могилеве. Фото: пресс-служба президента.
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Александр Лукашенко и Владимир Путин перед пленарным заседанием V Форума регионов провели двустороннюю встречу.
- Как и договаривались, мы твердо выполняем запланированное в начале года, - отметил Лукашенко.
Президент Беларуси представил Владимиру Путину Могилев и сказал, что этот город не только белорусский, но и русский, потому что находится вблизи российско-белорусской границы.
- Всегда рады видеть вас здесь. Многое сделано для этого Форума регионов. Приезжайте в любое время, - пригласил Лукашенко.
Владимир Путин ответил, что это красивый город, и отметил работу руководства города по благоустройству.