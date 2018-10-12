Лукашенко: «Практически в каждом белорусском изделии есть российский компонент»

12 Окт. 15:13 2018-10-12T15:52:58+03:00

Президент Беларуси выступил на V Форуме регионов Беларуси и России, который проходит в Могилеве

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- Практически в каждом белорусском изделии, будь это трактор, большегрузный или автомобиль, бытовой прибор, есть российский компонент. В настоящее время более 8 тыс. предприятий двух государств связаны производственной кооперацией. В Беларуси около 3 тыс. организаций с российским уставным капиталом. В России зарегистрировано примерно 50 совместных сборочных производств, создано около 160 субъектов товаропроводящей сети с белорусским капиталом. Это сотни тысяч рабочих мест, что в нынешнее время является определенным достижением, - сказал Лукашенко.

По его словам, у межрегиональных связей между Беларусью и Россией есть будущее. Беларусь подписала около 80 договоров о сотрудничестве с 36 регионами России. Объем торговли с регионами России достигает 70% товарооборота между двумя странами.

Среди торговых партнеров Беларуси в лидерах остаются Москва и Санкт-Петербург, а также Брянская, Московская, Смоленская, Калужская, Тюменская области, республики Татарстан и Башкортостан.