2018-10-12T15:50:57+03:00
Происшествия

«Взорву Гомель и всех взорву»: пьяная угроза в Гомеле

Телефонного террориста забрали в ИВС
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Телефонного террориста задержали.Телефонного террориста задержали.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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- Заплетаясь в словах, он выдвинул весьма опасные условия: не будет медиков, взорву Гомель и всех взорву, - делится подробностями инцидента официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов, пишет belta.by.

За телефонное хулиганство задержали жителя агрогородка Красное Гомельского района. Он вечером 11 октября позвонил в скорую помощь по номеру 103 и вызвал медиков. При этом озвучил угрозу.

Личность звонившего установила милиция. Сотрудники РОВД приехали к нему домой. Оказалось, что мужчина вернулся с заработков из России и уже десятый день пьянствует. Его отвезли в изолятор временного содержания.

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