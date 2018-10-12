Ночью по Минску на машине без дверей и сидений рассекал бесправник

12 Окт. 17:29 2018-10-15T11:41:22+03:00

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Пьяного водителя столичная Госавтоинспекция задержала около 1.50 на улице Ваупшасова. Автомобиль "Киа" был без дверей и сидений, а его водитель был без прав. Медосвидетельствование показало, что в его крови содержится 0,79 промилле алкоголя. Автомобиль у нарушителя изъяли, его отправили на штрафстоянку. А на 22-летнего владельца составили административные протоколы. Раньше он за нарушение ПДД не привлекался.