Ночью по Минску на машине без дверей и сидений рассекал бесправник
22-летний водитель был пьян
Минчанин ехал на разобранном авто. Фото: УГАИ УВД Мингорисполкома.
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Пьяного водителя столичная Госавтоинспекция задержала около 1.50 на улице Ваупшасова. Автомобиль "Киа" был без дверей и сидений, а его водитель был без прав. Медосвидетельствование показало, что в его крови содержится 0,79 промилле алкоголя. Автомобиль у нарушителя изъяли, его отправили на штрафстоянку. А на 22-летнего владельца составили административные протоколы. Раньше он за нарушение ПДД не привлекался.