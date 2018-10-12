2018-10-15T11:38:52+03:00
Спорт

«Динамо» крупно проиграло «Локомотиву» в КХЛ

А ведь вели в счете
Владимир КРИУЛИН
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У Горди Дуайера хватает хлопот: эффективность игры команды надо улучшать.У Горди Дуайера хватает хлопот: эффективность игры команды надо улучшать.Фото: Владимир КРИУЛИН
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Минское «Динамо» провело очередной матч с КХЛ, открыв серию домашних матчей. Сегодня «зубры» принимали ярославский «Локомотив», который до игры шел на четвертом месте Западной конференции с 5-очковым отставанием от лидера (ЦСКА). «Динамо» с десятью очками располагалось на последнем месте, отставая на два балла от «Слована» (но у словаков было на две игры больше).

Игра началась с хорошими видами: Хауден открыл счет. Но затем было пять шайб от гостей... Буйницкий лишь подсластил горькую пилюлю - 2:5.

Динамо Минск - Локомотив - 2:5

Шайбы: 1:0 - 9 Хауден (Осипов, Дроздов) 1:1 - 20 Картаев (Апальков, Алексеев) 1:2 - 22 Рафиков (Иванов, Каюмов) 1:3 - 45 Локтионов (Контиола, Рафиков) 1:4 - 49 Алексеев () 1:5 - 51 Контиола (Апальков) 2:5 - 52 Буйницкий (Костицын)

14 октября «Динамо» на «Минск-Арене» сыграет с «Северсталью».

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