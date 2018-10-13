2018-10-13T00:35:55+03:00
Спорт

Сборная Беларуси обыграла Люксембург и вышла на первое место

Антон Сарока принес победу
Владимир КРИУЛИН
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Антон Сарока забивает победный мяч.Антон Сарока забивает победный мяч.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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На минском стадионе «Динамо» завершился матч Лиги наций, в котором сборная Беларуси играла с Люксембургом.

Игра не изобиловала голевыми моментами - на поле было много борьбы. Единственный мяч в игре забил Антон Сарока, расторопно сыгравший в штрафной площади. Благодаря победе наша команда с семью очками расположилась на первом месте в группе «D», у Люксембурга на очко меньше.

Беларусь - Люксембург - 1:0

Гол: 1-0 - Сарока (43).

15 октября наша сборная на «Динамо» встретится с командой Молдовы.

Игорь Криушенко до матча говорил: "Любой соперник может доставить неприятности, если ты недонастроишься, неправильно подготовишься, недооценишь. Наша задача выйти и добиться результата, невзирая на последние наши с ними свидания". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игорь Криушенко до матча говорил: "Любой соперник может доставить неприятности, если ты недонастроишься, неправильно подготовишься, недооценишь. Наша задача выйти и добиться результата, невзирая на последние наши с ними свидания".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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