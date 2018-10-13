Сборная Беларуси обыграла Люксембург и вышла на первое место
На минском стадионе «Динамо» завершился матч Лиги наций, в котором сборная Беларуси играла с Люксембургом.
Игра не изобиловала голевыми моментами - на поле было много борьбы. Единственный мяч в игре забил Антон Сарока, расторопно сыгравший в штрафной площади. Благодаря победе наша команда с семью очками расположилась на первом месте в группе «D», у Люксембурга на очко меньше.
Беларусь - Люксембург - 1:0
Гол: 1-0 - Сарока (43).
15 октября наша сборная на «Динамо» встретится с командой Молдовы.
Игорь Криушенко до матча говорил: "Любой соперник может доставить неприятности, если ты недонастроишься, неправильно подготовишься, недооценишь. Наша задача выйти и добиться результата, невзирая на последние наши с ними свидания".Фото: Святослав ЗОРКИЙ