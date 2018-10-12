Путин привез с собой в Могилев «самолет-телефон»

СЕГОДНЯ 17:33 2018-10-12T17:40:27+03:00

Так выглядит Ту-214СУС - «самолетный узел связи», который прилетел в Минске вслед за Владимиром Путиным. Фото: Sinior, planesphoto.net.

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12 октября в Могилев на Форум регионов прилетел Владимир Путин. Президент России прилетел на самолете ТУ-214ПУ (ПУ – это значит «пульт управления»). Машина предназначена для перелетов по стране и во время зарубежных визитов высших руководителей государства - президента и председателя правительства России, и оборудована для этого всеми необходимыми средствами комфорта и разнообразной аппаратурой связи и управления. Поговаривают даже, что там есть так называемая «красная кнопка». Оличительная особенность самолета – «горб», расположенный в верхней части фюзеляжа – под ним находятся разнообразные антенны.

С собой в Могилев Путин также взял бронированный лимузин Mercedes Pullman – это стандартная практика для зарубежных визитов российского президента.

А еще вслед за Путиным в Могилев прилетел так называемый «самолетный узел связи» Ту-214СУС. По данным сервиса Flightradar24, борт вылетел из аэропорта «Внуково» через 36 минут после «борта №1». Этот самолет выглядит также как и тот, на котором сегодня прилетел Путин - и имеет сверху такой же «горб». Ту-214СУС - самолет специального назначения, оборудован узлом связи и специальными техническими средствами, позволяющими осуществлять связь с любой точкой мира на маршруте полета. Данный лайнер предназначен для перевозки первого лица государства, а также правительственных делегаций. Ту-214СУС является среднемагистральным самолетом с дальностью полета до 7 тысяч километров. По данным российской прессы, государственный контракт на постройку двух таких самолетов, согласно информации, опубликованной на официальном сайте Федерального казначейства РФ, был заключен в 2007 году на сумму 3,58 миллиардов российских рубдлей. Таким образом, стоимость одного самолета составляет 1,79 миллиарда – это около 60 миллионов долларов.

По данным сервиса Flightradar24, борт вылетел из аэропорта «Внуково» через 36 минут после «борта №1». Фото: Flightradar24.com.

Также в арсенале правительственного авиаотряда «Россия» есть модификации Ту-214СР – самолеты-ретрансляторы. Их задача – «нарезать» круги в воздухе в районе нахождения первого лица, и ретранслировать сигналы спецсвязи. Прилетал ли в Могилев такой самолет – пока неизвестно.

Есть и гражданские версии таких самолетов – они возят делегации и журналистов президентского пула. Один из таких самолетов в 2016 году сломался в Минске:

- Почти на самой взлетной полосе самолет наш развернулся и вернулся к перрону, - рассказал белорусской «Комсомолке» наш российский коллега Дмитрий Смирнов. - Причину объяснили технической неисправностью.

На борту самолета находились журналисты так называемого «президентского пула» - самые приближенные к Путину. Кроме них были и чиновники - например, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, а также руководитель протокола российского президента Владимир Островенко.

- После того как пассажирам объявили о технической неисправности, самолет отогнали в тупик, сказав, что в течение нескольких часов из Москвы прибудет другой, - рассказал один из пассажиров VIP-борта.

Ждать пришлось около шести часов - все это время гости находились в зале для приема официальных делегаций национального аэропорта «Минск».