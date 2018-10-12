В Гомельском районе мужчина выкопал авиабомбу на месте гаража

12 Окт. 18:23 2018-10-15T11:31:05+03:00

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На Гомельщине сельчанин, копая яму под гараж, едва не подорвался на авиабомбе времен Второй мировой войны, сообщают в УВД облисполкома Гомеля.

В деревне Костюковка мужчина решил построить на своем участке гараж и искал для земляных работ экскаватор. Заказать его не получилось - пришлось взяться за лопату. Копнув не глубже одного метра, сельчанин стукнул лопатой по железу. Мужчина сначала решил, что это часть старой трубы, начал обкапывать. А увидев «нос» и «оперение» боеприпаса, бросился звонить в милицию.

На место ЧП прибыли спецы саперно-пиротехнической группы из ВЧ 5525 ВВ МВД.

- Находка оказалась крайне опасной. В земле в Костюковке много лет пролежала советская авиационная фугасная бомба «ФАБ 100», произведенная в СССР в 30-х годах прошлого века. На боеприпасе сохранился взрыватель, и если бы работал экскаватор, то мог бы прозвучать взрыв, - рассказал подполковник Николай Нагурный, командир подразделения.

Авиабомбу извлекли из земли и уничтожили на специальном полигоне.