Три гродненчанки перевели деньги для трудоустройства за границу на счета в Украину, а их обманули

12 Окт. 19:04 2018-10-15T10:40:47+03:00

Девушки так мечтали работать за границей, что не колеблясь перечислили мошенникам по $70. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Следственном комитете считают, что потерпевших может быть гораздо больше

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В милицию Гродно обратились в начале октября две безработные 26-летние местные жительницы, сообщают в Следственном комитете. Девушки искали работу, мониторили объявления в интернете и наткнулись на подходящее, на их взгляд, предложение. «Работодатель» обещал легальное трудоустройство в Европе, но за помощь просил заплатить по 70 долларов. Долго сомневаться женщины не стали и перечислили деньги на указанный счет. Получив валюту, мошенник исчез.

Спустя пару дней с заявлением в милицию обратилась еще одна обманутая 29-летняя женщина, которая мечтала работать за границей, с нее мнимый работодатель содрал 145 долларов.

Деньги во всех описанных случаях ушли в Украину неизвестным физлицам.

Правоохранители считают, что обманутых по этой схеме граждан может быть гораздо больше. Если вы пострадали от действий злоумышленников, обратитесь в милицию!