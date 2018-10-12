В Бресте пьяного водителя, который сбил двух школьников, приговорили к 6 годам колонии

12 Окт. 19:33 2018-10-15T10:39:12+03:00

Пока шло следствие, мужчину еще осудили за браконьерство в мае

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Авария произошла в Брестском районе в июне. В деревни Черни пьяный водитель (1,04 промилле) в два раза превысил скорость, ехал 87 километров в час вместо указанных знаками 40. В итоге он не справился с управлением на перекрестке и выскочил на встречку, где на обочине стояли 16-летний парень и 14-летняя девочка, которые ждали маршрутку.

Школьник отделался ушибом ноги, а вот его подруга получила закрытую ЧМТ и открытый перелом берцовой кости. Девочка долгое время пролежала в больнице и до сих пор проходит реабилитацию.

Также, пока шло следствие, мужчину осудили за браконьерство, на котором он был пойман с поличным в мае.

Мужчину по совокупности преступлений приговорили к 6 годам колонии строгого режима, информирует belta.by. Кроме того, его на 5 лет лишили водительских прав и на столько же лет запретили охотиться. Пострадавшей девочке он должен будет выплатить 14,9 тысячи рублей моральной компенсации.

Приговор еще может быть обжалован.