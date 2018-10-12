2018-10-15T10:39:12+03:00
Происшествия

В Бресте пьяного водителя, который сбил двух школьников, приговорили к 6 годам колонии

Пока шло следствие, мужчину еще осудили за браконьерство в мае
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мужчина был пьяным за рулем и сильно превысил скорость.Мужчина был пьяным за рулем и сильно превысил скорость.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Авария произошла в Брестском районе в июне. В деревни Черни пьяный водитель (1,04 промилле) в два раза превысил скорость, ехал 87 километров в час вместо указанных знаками 40. В итоге он не справился с управлением на перекрестке и выскочил на встречку, где на обочине стояли 16-летний парень и 14-летняя девочка, которые ждали маршрутку.

Школьник отделался ушибом ноги, а вот его подруга получила закрытую ЧМТ и открытый перелом берцовой кости. Девочка долгое время пролежала в больнице и до сих пор проходит реабилитацию.

Также, пока шло следствие, мужчину осудили за браконьерство, на котором он был пойман с поличным в мае.

Мужчину по совокупности преступлений приговорили к 6 годам колонии строгого режима, информирует belta.by. Кроме того, его на 5 лет лишили водительских прав и на столько же лет запретили охотиться. Пострадавшей девочке он должен будет выплатить 14,9 тысячи рублей моральной компенсации.

Приговор еще может быть обжалован.

Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Арина Соболенко поднялась на 12-е место в мировом рейтинге, Александра Саснович вернулась в тридцатку
Под Витебском на автокроссе багги сбил двоих судей, оба в больнице с переломами
Рейтинг благосостояния Global Wealth Report: Беларусь отнесли к бедным государствам
Милиция с ОМОНом устроили рейд в Ждановичах. Задержаны 90 человек
Фотофакт: хор священнослужителей совершает заупокойное богослужение в Куропатах
«Ежегодно от рук своих близких погибает свыше 100 граждан»
Лукашенко: Я всегда из командировок привожу деньги, это моя работа
В ДТП погибла звезда КВН Марина Поплавская. Среди пострадавших этой же аварии - белорусский КВНщик команды «ЧП» Евгений Сморигин
Милиция задержала парней, которые ночью танцевали в Минске на крыше жигулей [видео]
В 120-й отдельной механизированной бригаде воинской части Уручья, где в 80-х служил Лукашенко, – иностранные послы
Министерство информации заблокировало доступ к 6 страницам в ВКонтакте и 12 сайтам
В Гродно девушка-пешеход рискнула перейти дорогу президентскому кортежу и чуть не попала под колеса машин Лукашенко [видео]
История не для слабонервных: жительница Лунинца купила батон с жуками
Страшная катастрофа-мясорубка и 4 трупа: под Чериковым из-за столкновения с трактором иномарку разорвало буквально на части
В Минске в районе Зеленого луга сгорела маршрутка
Мужчина, оставив свои данные, украл из больницы аппарат ЭКГ