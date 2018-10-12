2018-10-12T20:04:19+03:00
Минск

В Минске выстроилась огромная очередь на автограф-сессию Мартиновича

А говорят белорусы, перестали читать «бумагу»!
Надежда БУТОВИЧ
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В пятницу у «Академкниги» выстроилась длинная очередь.В пятницу у «Академкниги» выстроилась длинная очередь.
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В столице вечером в пятницу, 12 октября, выстроилась длинная очередь за автографом белорусского писателя Виктора Мартиновича в связи с выходом его нового романа на белорусском языке «Ноч». Очередной роман автора поклонники ждали с нетерпением, а на автограф-сессиях каждый раз ажиотаж.

И в этот раз горожане, проходя мимо «Академкниги» удивляются огромной очереди в книжный магазин.

– Многие останавливались и расспрашивали, зачем мы здесь стоим? А, когда узнавали «что дают», становились в конец очереди. Я пришла сюда целенаправленно, так как давно хотела получить автограф Мартиновича. Правда, тут столько людей в итоге – в магазин просто не протолкнуться, – рассказали «Комсомолке» очевидцы.

Поклонники творчества Мартиновича пришли за автографом целыми компаниями.

Поклонники творчества Мартиновича пришли за автографом целыми компаниями.

Внимание к новому роману, да еще и на белорусском языке, доказывает, что белорусы знают свою «мову», любят читать и совсем не перестали читать бумажные книги.

А какую книгу вы прочли последней, в каком формате?

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