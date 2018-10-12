300 литров самогона и 6 тонн браги - под Гродно ОМОН накрыл самогонщиков
Нарушителей, которые в лесу близ деревни Новая Руда обустроили едва не мини-завод по производству самогона, обнаружили сотрудники милиции совместно с представители Скидельского лесхоза, сообщает Игорь Белозеров, официальный представитель УВД Гродненского областного исполкома.
Преступники не находились постоянно на «производстве», поэтому, чтобы поймать злоумышленников на месте преступления с поличным, было решено установить фотоловушку. Когда «в кадре» появился 58-летний житель Гродно, начали операцию по задержанию. При аресте самогонщиков правоохранителям оказали содействие бойцы ОМОН.
Кроме самогонного аппарата и других приспособлений для изготовления «сивухи» изъято около 300 литров готового продукта и еще свыше шести тонн браги. Все подлежит уничтожению.
По факту противоправной деятельности проводится проверка.
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