После официальных мероприятий в Могилеве Лукашенко пригласил Путина в Александрию

СЕГОДНЯ 21:04 2018-10-12T21:06:09+03:00

Там главы двух стран пообщались в неформальной обстановке и отобедали [видео]

Изменить размер текста: A A

Александр Лукашенко показал Владимиру Путину свою малую родину, угостил целебной водой из источника, рассказал историю здешних мест, передает Белтелерадикомпания.

Прием в Александрии был в стиле белорусского радушия с национальными угощениями: блины и драники прямиком из печки. Встреча в доме, где прошло детство белорусского президента, является знаком особого дружеского и союзнического характера взаимоотношений.

Лукашенко прокатил Путина по деревне на модернизированном ГАЗ-69. Фото: belta.by.

Президенты прогулялись пешком по деревне, а для этого сменили деловой дресс-код на спортивные костюмы. Затем лидеры двух стран прокатились на модернизированном ГАЗ-69 шестидесятых годов, которым управлял Александр Лукашенко лично. На авто они съездили к источнику – «Трофимовой кринице», где Путину по вкусу пришлась необыкновенная вода.

В такой неформальной, расслабляющей обстановке президенты еще раз обсудили наиболее острые темы двухсторонних отношений.