2018-10-12T21:06:09+03:00
Политика

После официальных мероприятий в Могилеве Лукашенко пригласил Путина в Александрию

Там главы двух стран пообщались в неформальной обстановке и отобедали [видео]
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в Александрии. Фото: belta.by.Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в Александрии. Фото: belta.by.
Изменить размер текста:

Александр Лукашенко показал Владимиру Путину свою малую родину, угостил целебной водой из источника, рассказал историю здешних мест, передает Белтелерадикомпания.

Прием в Александрии был в стиле белорусского радушия с национальными угощениями: блины и драники прямиком из печки. Встреча в доме, где прошло детство белорусского президента, является знаком особого дружеского и союзнического характера взаимоотношений.

Лукашенко прокатил Путина по деревне на модернизированном ГАЗ-69. Фото: belta.by.

Лукашенко прокатил Путина по деревне на модернизированном ГАЗ-69. Фото: belta.by.

Президенты прогулялись пешком по деревне, а для этого сменили деловой дресс-код на спортивные костюмы. Затем лидеры двух стран прокатились на модернизированном ГАЗ-69 шестидесятых годов, которым управлял Александр Лукашенко лично. На авто они съездили к источнику – «Трофимовой кринице», где Путину по вкусу пришлась необыкновенная вода.

В такой неформальной, расслабляющей обстановке президенты еще раз обсудили наиболее острые темы двухсторонних отношений.

Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина на свою малую родину в агрогородок Александрия.Встреча в этих местах - знак особого дружеского и союзнического характера отношений. Ведь всем известно, с каким трепетом Глава белорусского государства относится к этой земле. Сюда белорусский лидер приглашает только самых близких и уважаемых гостей, друзей. Кстати, прежде здесь уже бывал российский премьер Дмитрий Медведев. Сегодня Глава белорусского государства показал Владимиру Путину свои родные места. Для удобства и пеших прогулок - соответствующий дресс-код. Лидеры сменили деловые костюмы на спортивные. Не спеша прошлись по деревне, Александр Лукашенко рассказал своему коллеге об истории здешних мест.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Лукашенко»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Смертельное ДТП в Островецком районе: сельчанин из тумана внезапно вышел под молоковоз
«Динамо» крупно проиграло «Локомотиву» в КХЛ
Призывник из Молодечно, получив повестку сбежал в Кот-д’Ивуар
300 литров самогона и 6 тонн браги – под Гродно ОМОН «накрыл» самогонщиков
В Минске выстроилась огромная очередь на автограф-сессию Мартиновича
В Бресте пьяного водителя, который сбил двух школьников, приговорили к 6 годам колонии
Три гродненчанки перевели деньги для трудоустройства за границу на счета в Украину, а их обманули
В Гомельском районе мужчина выкопал авиабомбу на месте гаража
Путин привез с собой в Могилев «самолет-телефон»
Ночью по Минску на машине без дверей и сидений рассекал бесправник
Погода в Беларуси: сентябрь оказался самым теплым за последние 74 года
«Взорву Гомель и всех взорву»: пьяная угроза в Гомеле
Лукашенко: «Практически в каждом белорусском изделии есть российский компонент»
Путин и Лукашенко встретились в Могилеве
На МКАД пьяный водитель вылетел в кювет
«А теперь медики». Два автобуса гомельских студентов отправились «на морковку» - фотофакт
В Лунинецком районе мужчина застрял в заборе и задохнулся
Если у водителя нет билетов, то виноват пассажир: вступает в силу новая редакция Правил автомобильных перевозок пассажиров
Два белорусских бизнесмена признались в том, что убили своего кредитора в Украине
МАРТ постановил, чтобы в магазинах было в 2 раза больше белорусских яблок
Мертвые туши: начальник фермы в Волковысском районе скрывала падеж скота за документами о его продаже
На 46-м году жизни умер председатель правления Технобанка
Литературную премию Гедройца получил Владимир Орлов