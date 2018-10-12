После официальных мероприятий в Могилеве Лукашенко пригласил Путина в Александрию
Александр Лукашенко показал Владимиру Путину свою малую родину, угостил целебной водой из источника, рассказал историю здешних мест, передает Белтелерадикомпания.
Прием в Александрии был в стиле белорусского радушия с национальными угощениями: блины и драники прямиком из печки. Встреча в доме, где прошло детство белорусского президента, является знаком особого дружеского и союзнического характера взаимоотношений.
Лукашенко прокатил Путина по деревне на модернизированном ГАЗ-69. Фото: belta.by.
Президенты прогулялись пешком по деревне, а для этого сменили деловой дресс-код на спортивные костюмы. Затем лидеры двух стран прокатились на модернизированном ГАЗ-69 шестидесятых годов, которым управлял Александр Лукашенко лично. На авто они съездили к источнику – «Трофимовой кринице», где Путину по вкусу пришлась необыкновенная вода.
В такой неформальной, расслабляющей обстановке президенты еще раз обсудили наиболее острые темы двухсторонних отношений.
Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина на свою малую родину в агрогородок Александрия.Встреча в этих местах - знак особого дружеского и союзнического характера отношений. Ведь всем известно, с каким трепетом Глава белорусского государства относится к этой земле. Сюда белорусский лидер приглашает только самых близких и уважаемых гостей, друзей. Кстати, прежде здесь уже бывал российский премьер Дмитрий Медведев. Сегодня Глава белорусского государства показал Владимиру Путину свои родные места. Для удобства и пеших прогулок - соответствующий дресс-код. Лидеры сменили деловые костюмы на спортивные. Не спеша прошлись по деревне, Александр Лукашенко рассказал своему коллеге об истории здешних мест.
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