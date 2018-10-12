Призывник из Молодечно, получив повестку, сбежал в Кот-д’Ивуар

12 Окт. 21:35 2018-10-15T10:31:14+03:00

Ему грозит штраф или до двух лет заключения

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Известно, что 25-летний мужчина, получив повестку, уехал в западно-африканскую республику Кот-д’Ивуар, сообщает kraj.by.

- Молодой человек получил повестку под роспись 31 января. В военкомат должен был явиться 28 марта, но в феврале уехал в Африку. Сотрудники дознания РОВД отказали в возбуждении уголовного дела, но прокуратурой решение было отменено. Проводилась дополнительная проверка, после чего СК возбудил уголовное дело, - объяснил Сергей Ковриго, помощник прокурора Молодечненского района.

Известно, что семья молодого человека переехала в Кот-д’Ивуар больше двадцати лет назад. Но в 2011 году он получил белорусский паспорт серии МС, продолжал жить в Африке, работал там в банке. Как гражданину Беларуси, ему постоянно отправляли повестки. Чтобы освободиться от призыва, ему необходимо было поменять паспорт на серию РР, что делается в течение двух месяцев. Но он этого не сделал и уехал обратно со старым паспортом.

За данное уголовное преступление ему грозит максимально до двух лет тюрьмы.