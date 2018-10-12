Смертельное ДТП в Островецком районе: сельчанин из тумана внезапно вышел под молоковоз

12 Окт. 22:03 2018-10-15T10:29:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагический случай произошел в Островецком районе в четверг, 11 октября, сообщают в Госавтоинспекции.

Роковую роль в этой истории сыграла погода - туман затруднил видимость и водителю и пешеходу. Недалеко от деревни Гоза ранним утром, отработав ночную смену в поле, возвращался домой 64-летний сельчанин.

В это время собирать молоко у населения выехал водитель грузового «Мерседеса», он по трассе направлялся из одной деревни в другую. На участке с густым туманом под колеса авто внезапно вышел необозначенный фликерами пенсионер. Водитель нажал на тормоз, стал уводить машину на правую обочину, и сам от таких маневров едва не перевернулся. Но все равно задел пешехода по касательной левой стороной кабины авто. От удара сельчанина отбросило на элементы укрепленной обочины, где он тяжело травмировался. Пенсионер скончался на месте ДТП до приезда медиков.

Госавтоинспекцией проводится проверка, возбуждено уголовное дело.