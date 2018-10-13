2018-10-15T10:27:26+03:00
Общество

Лукашенко поздравил белорусок с Днем Матери

Президент поблагодарил женщин за настоящее и будущее Беларуси
Полина СВЕТЛОВА
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Президент пожелал мамам, чтобы их дети всегда были здоровыПрезидент пожелал мамам, чтобы их дети всегда были здоровыФото: Павел МАРТИНЧИК
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День Матери в Беларуси отмечают 14 сентября, в воскресенье. Накануне праздника глава государства направил свое поздравление всем мамам страны.

Он отметил, что с первых дней жизни мы храним в душе, как святыню, память об отчем доме и детстве. И все это связано с именем матери - первым наставником, мудрым советчиком и самым преданным другом.

- Ваша абсолютная любовь - главная защита и основа благополучия семей, а значит, и всей страны. Только вы знаете, сколько сил забирают ежедневные материнские заботы и переживания. И с большим достоинством, необыкновенным терпением и самоотдачей посвящаете себя этому великому предназначению, - сказано в тексте поздравления.

Президент подчеркнул, что поддержка многодетных родителей, женщин, всегда будет среди главных приоритетов государственной политики.

- Спасибо вам за настоящее и будущее родной Беларуси, которое мы видим в наших детях. Пусть они всегда будут здоровы и согревают любящие материнские сердца своими счастливыми улыбками.

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