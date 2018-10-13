«Порвал знакомому куртку». В Витебске убили мужчину из-за обиды за испорченную вещь

13 Окт. 10:41 2018-10-15T10:26:13+03:00

Мужчины выпивали вместе, а потом началась ссора, которая закончилась убийством. Фото: Следственный комитет

В преступлении подозревают компанию из трех человек

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Следователи рассказали об очередном убийстве, которое произошло после застолья. 8 октября в Витебске в одном из домов нашли тело 48-летнего мужчины. По подозрению в совершении этого преступления задержали трех человек, они допрошены. Известно, что все они нигде не работают.

Накануне трагедии погибший отдыхал в компании знакомых у себя дома. Мужчины выпили, началась ссора - во время конфликта хозяина квартиры и убили.

- По данным следствия, предварительным мотивом совершения преступления явилась обида - за несколько дней до произошедшего потерпевший порвал куртку одному из подозреваемых, - сообщила офицальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Возбуждено уголовное дело по части статьи «Убийство при отягчающих обстоятельствах» (п. 6 ч. 2 ст. 139 УК РБ). Возможное наказание - от 8 до 25 лет. Также эта статья предусматривает пожизненное заключение или смертную казнь.