«Порвал знакомому куртку». В Витебске убили мужчину из-за обиды за испорченную вещь
Следователи рассказали об очередном убийстве, которое произошло после застолья. 8 октября в Витебске в одном из домов нашли тело 48-летнего мужчины. По подозрению в совершении этого преступления задержали трех человек, они допрошены. Известно, что все они нигде не работают.
Накануне трагедии погибший отдыхал в компании знакомых у себя дома. Мужчины выпили, началась ссора - во время конфликта хозяина квартиры и убили.
- По данным следствия, предварительным мотивом совершения преступления явилась обида - за несколько дней до произошедшего потерпевший порвал куртку одному из подозреваемых, - сообщила офицальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
Возбуждено уголовное дело по части статьи «Убийство при отягчающих обстоятельствах» (п. 6 ч. 2 ст. 139 УК РБ). Возможное наказание - от 8 до 25 лет. Также эта статья предусматривает пожизненное заключение или смертную казнь.