2018-10-15T10:26:13+03:00
Происшествия

«Порвал знакомому куртку». В Витебске убили мужчину из-за обиды за испорченную вещь

В преступлении подозревают компанию из трех человек
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мужчины выпивали вместе, а потом началась ссора, которая закончилась убийством. Фото: Следственный комитетМужчины выпивали вместе, а потом началась ссора, которая закончилась убийством. Фото: Следственный комитет
Изменить размер текста:

Следователи рассказали об очередном убийстве, которое произошло после застолья. 8 октября в Витебске в одном из домов нашли тело 48-летнего мужчины. По подозрению в совершении этого преступления задержали трех человек, они допрошены. Известно, что все они нигде не работают.

Накануне трагедии погибший отдыхал в компании знакомых у себя дома. Мужчины выпили, началась ссора - во время конфликта хозяина квартиры и убили.

- По данным следствия, предварительным мотивом совершения преступления явилась обида - за несколько дней до произошедшего потерпевший порвал куртку одному из подозреваемых, - сообщила офицальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Возбуждено уголовное дело по части статьи «Убийство при отягчающих обстоятельствах» (п. 6 ч. 2 ст. 139 УК РБ). Возможное наказание - от 8 до 25 лет. Также эта статья предусматривает пожизненное заключение или смертную казнь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Арина Соболенко поднялась на 12-е место в мировом рейтинге, Александра Саснович вернулась в тридцатку
Под Витебском на автокроссе багги сбил двоих судей, оба в больнице с переломами
Рейтинг благосостояния Global Wealth Report: Беларусь отнесли к бедным государствам
Милиция с ОМОНом устроили рейд в Ждановичах. Задержаны 90 человек
Фотофакт: хор священнослужителей совершает заупокойное богослужение в Куропатах
«Ежегодно от рук своих близких погибает свыше 100 граждан»
Лукашенко: Я всегда из командировок привожу деньги, это моя работа
В ДТП погибла звезда КВН Марина Поплавская. Среди пострадавших этой же аварии - белорусский КВНщик команды «ЧП» Евгений Сморигин
Милиция задержала парней, которые ночью танцевали в Минске на крыше жигулей [видео]
В 120-й отдельной механизированной бригаде воинской части Уручья, где в 80-х служил Лукашенко, – иностранные послы
Министерство информации заблокировало доступ к 6 страницам в ВКонтакте и 12 сайтам
В Гродно девушка-пешеход рискнула перейти дорогу президентскому кортежу и чуть не попала под колеса машин Лукашенко [видео]
История не для слабонервных: жительница Лунинца купила батон с жуками
Страшная катастрофа-мясорубка и 4 трупа: под Чериковым из-за столкновения с трактором иномарку разорвало буквально на части
В Минске в районе Зеленого луга сгорела маршрутка
Мужчина, оставив свои данные, украл из больницы аппарат ЭКГ