В Украине убили белорусского волка-путешественника Михася

13 Окт. 11:48 2018-10-15T10:12:26+03:00

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Еще в ноябре прошлого года ученые надели GPS-ошейники на пятерых волков, которые обитали в Беловежской пуще. Это позволило наблюдать за их перемещениями.

Одним из таких волков был Михась. Он ушел в Украину, а недавно стало известно, что его убили сотрудники лесного хозяйства. Трогательную историю рассказали авторы блока vouk.by.

В сентябре специалисты, которые следили за перемещениями Михася, съездили в Украину и осмотрели те места, где волк прибился к стае. Он нашел себе самку, у них появилось четверо волчат. Наверное, семейная жизнь повлияла на то, что Михась поправился: когда его застрелили, он весил 50 кг, а еще год при отлове в Беловежской пуще он весил 39 кг.

Волчья семья жила в небольшом лесу, а отдыхали они в подсолнечном поле. Когда подсолнухи убрали, волкам не было где прятаться. В середине сентября Михася и одного из волчат застрелили. Волчиха осталась жить с тремя волчатами.

Михась был не совсем обычным волком: он любил есть фрукты, ягоды и мышей, а более крупные животные в его рационе встречались редко.

Но, несмотря на это, его посчитали конкурентом для охотников: мол, уничтожит косуль и им не оставит. Поэтому в лесном хозяйстве и решили убить волка, хотя ученые говорят, что наличие волчьей стаи не сокращает популяцию копытных на этой территории, а только замедляет ее рост.