Погода в Беларуси днем 14 октября: до 20 тепла и без дождя

13 Окт. 13:46 2018-10-15T10:09:05+03:00

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Теплые выходные продолжаются! Не пропустите эту возможность - побольше гуляйте на улице, тем более там сейчас настоящая осенняя красота.

В воскресенье, 14 октября, синоптики обещают до 20 градусов тепла. Об этом belta.by сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью и утром будет прохладно - от 1 до 7 градусов тепла, а в некоторых районах даже ожидаются заморозки от 0 до минус 2. Зато днем минимальная температура воздуха будет около 14 - 20 градусов. Не забывайте, что погода в это время года изменчива - выходя на прогулку, лучше все же взять с собой теплые вещи.