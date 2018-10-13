Женщину в Руденске засыпало землей - ее доставали спасатели

13 Окт. 16:09 2018-10-15T10:05:05+03:00

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Днем 12 октября в службу спасения поступил звонок о том, что женщину засыпало землей в городском поселке Руденск Пуховичского района, рассказали в МЧС.

Как выяснилось, 45-летняя местная жительница сама выкапывала траншею, чтобы провести водопровод к дому. В результате в эту траншею, глубиной около 2 м, осыпалась земля. Женщина не смогла сама выбраться - понадобилась помощь спасателей. Местную жительницу осмотрел врач - она не пострадала, госпитализация ей не понадобилась.

Сотрудники МЧС нередко выезжают на вызовы, когда людей засыпает землей. Подобный случай был недавно, 30 сентября: в деревне Большой Тростенец Минского района двух мужчин засыпало землей в траншее. Спасателям удалось вовремя достать пострадавших из-под завалов. Обоих доставили в больницу.