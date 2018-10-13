2018-10-15T10:05:05+03:00
Общество

Женщину в Руденске засыпало землей - ее доставали спасатели

Помощь врачей ей не понадобилась
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Женщину осмотрели медики- госпитализация ей не понадобиласьЖенщину осмотрели медики- госпитализация ей не понадобиласьФото: Алеся ДОБЫШ
Изменить размер текста:

Днем 12 октября в службу спасения поступил звонок о том, что женщину засыпало землей в городском поселке Руденск Пуховичского района, рассказали в МЧС.

Как выяснилось, 45-летняя местная жительница сама выкапывала траншею, чтобы провести водопровод к дому. В результате в эту траншею, глубиной около 2 м, осыпалась земля. Женщина не смогла сама выбраться - понадобилась помощь спасателей. Местную жительницу осмотрел врач - она не пострадала, госпитализация ей не понадобилась.

Сотрудники МЧС нередко выезжают на вызовы, когда людей засыпает землей. Подобный случай был недавно, 30 сентября: в деревне Большой Тростенец Минского района двух мужчин засыпало землей в траншее. Спасателям удалось вовремя достать пострадавших из-под завалов. Обоих доставили в больницу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Арина Соболенко поднялась на 12-е место в мировом рейтинге, Александра Саснович вернулась в тридцатку
Под Витебском на автокроссе багги сбил двоих судей, оба в больнице с переломами
Рейтинг благосостояния Global Wealth Report: Беларусь отнесли к бедным государствам
Милиция с ОМОНом устроили рейд в Ждановичах. Задержаны 90 человек
Фотофакт: хор священнослужителей совершает заупокойное богослужение в Куропатах
«Ежегодно от рук своих близких погибает свыше 100 граждан»
Лукашенко: Я всегда из командировок привожу деньги, это моя работа
В ДТП погибла звезда КВН Марина Поплавская. Среди пострадавших этой же аварии - белорусский КВНщик команды «ЧП» Евгений Сморигин
Милиция задержала парней, которые ночью танцевали в Минске на крыше жигулей [видео]
В 120-й отдельной механизированной бригаде воинской части Уручья, где в 80-х служил Лукашенко, – иностранные послы
Министерство информации заблокировало доступ к 6 страницам в ВКонтакте и 12 сайтам
В Гродно девушка-пешеход рискнула перейти дорогу президентскому кортежу и чуть не попала под колеса машин Лукашенко [видео]
История не для слабонервных: жительница Лунинца купила батон с жуками
Страшная катастрофа-мясорубка и 4 трупа: под Чериковым из-за столкновения с трактором иномарку разорвало буквально на части
В Минске в районе Зеленого луга сгорела маршрутка
Мужчина, оставив свои данные, украл из больницы аппарат ЭКГ