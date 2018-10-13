Снова плюс одна копейка. В Беларуси 14 октября в очередной раз подорожает топливо

13 Окт. 17:08 2018-10-15T10:03:49+03:00

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В пресс-службе «Белнефтехима» сообщили, что с 14 октября 2018 года цена топлива на автозаправочных станциях повысится.

А значит, бензин АИ-92-К5-Евро будет стоить 1,39 руб., АИ-95-К5-Евро - 1,47 руб., АИ-98-К5-Евро - 1,68 руб., ДТ - 1,47 руб.

Напомним, это уж 20-е подорожание за год. Последнее время цены повышались по выходным. Вполне возможно, что увеличение стоимости топлива будет продолжаться.

- Белорусские НПЗ продолжают работать в сложных условиях опережающего роста цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты. Цена нефти в октябре в среднем составила 85,1 доллара за баррель и с начала года выросла на 59,3%. Автомобильное топливо на белорусских АЗС за этот период подорожало лишь на 14,4% - объяснили подорожание в «Белнефтехиме».

В концерне «Белнефтехим» не раз подчеркивали, что повышать стоимость топлива будут, пока цены не сравняются с ценами у ближайших соседей, в частности, упор был сделан на российский рынок. Мол, ненормально, когда в стране, где добывают нефть, бензин стоит дороже, чем в стране, которая ее только перерабатывает. Однако уже на 4 октября белорусские ценники почти доползли до российских: в Смоленской области средний ценник на АИ-95 равен $0,68, в Москве - $0,69, а в Беларуси - $0,68 (цены по курсу ЦБ РФ и НБ РБ)(Читать далее).