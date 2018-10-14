2018-10-15T10:01:00+03:00
Общество

Патриарх Кирилл в Минске: Мы знаем, как сегодня непросто на братской украинской земле

Глава Русской православной церкви возглавил богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Патриарх Кирилл обеспокоен ситуацией в УкраинеПатриарх Кирилл обеспокоен ситуацией в УкраинеФото: Святослав ЗОРКИЙ
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В минувшую субботу, 14 октября, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прилетел в Минск. И в этот же день он возглавил богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе. На встречу с главой Русской православной церкви пришли сотни верующих. Патриарх Кирилл приехал к храму около шести часов вечера. В соборе он прошел к Минской иконе Божией Матери, поцеловал ее, после этого поклонился мощам святой Софии Слуцкой. После службы митрополит Минский и Заславский Павел обратился к патриарху со словами поддержки:

- На вашу долю выпало тяжелое испытание. Нам трудно сегодня даже представить, что вы переживаете в связи со сложившейся ситуацией вокруг нашей братской Украинской православной церкви.

Патриарх Кирилл много говорил о ситуации в Украине, где православная церковь хочет выйти из Московского патриархата.

- Мы знаем, как сегодня непросто на братской земле украинской. (...) Но мы верим, что врата ада не одолеют церковь. Мы верим, что никакие светские силы, ставящие перед собой цель - уничтожение церкви, не будут успешны. И всем, кто еще в этом сомневается, нужно еще и еще раз вспомнить о нашем недалеком прошлом, когда власть считала своей целью уничтожение всякой веры, и тем более церкви православной. (...)

Патриарх Кирилл рассказал, что впервые за всю историю Синод Русской православной церкви проведет свое заседание в Минске.

- Это будет важное заседание, на котором будут приниматься определенные решения, связанные с оценкой церковной ситуации в Украине. Я всех вас прошу молиться о том, чтобы принимаемые Синодом решения содействовали умиротворению взволнованного украинского общества.

Патриарх подарил кафедральному собору икону, а для Минской епархии - 25 экземпляров напрестольного Евангелия (богослужебная книга. - Ред.). А тем, кто пришел в храм, небольшие иконки - их раздавали на выходе из храма.

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