2018-10-14T09:24:59+03:00
Общество

Фотофакт: в аэропорту Минска выстроилась огромная очередь из-за опоздания вылета в Москву

Говорят, рейсы задерживаются из-за густого тумана в Шереметьево
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
У большинства пассажиров в Москве были запланированы пересадки.У большинства пассажиров в Москве были запланированы пересадки.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

Рейс российского Аэрофлота Минск - Москва (Шереметьево), который должен был вылететь в 5.55 в воскресенье, опаздывает более чем на 5 часов.

Задержка рейса в Москву - больше чем на 5 часов. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Задержка рейса в Москву - больше чем на 5 часов.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Около ста человек, у которых были билеты на рейс, стояли в очереди в кассу Аэрофлота, чтобы поменять билеты. У большинства пассажиров в Москве были запланированы пересадки: Майами, Нью-йорк, Лондон, Ереван, Шанхай...

По информации кассира, рейс задерживался из-за густого тумана. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

По информации кассира, рейс задерживался из-за густого тумана.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

По информации кассира, рейс задерживается по той причине, что самолет из Москвы в Минск еще не прилетел - из-за густого тумана, сгустившегося над российской столицей. В то время как самолеты Белавиа отправляются из Москвы и обратно по расписанию.

За последние дни это уже не первая проблема с многочасовым опозданием рейсов Аэрофлота по маршруту Москва - Минск.

Туман помешал самолету вылететь вовремя. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Туман помешал самолету вылететь вовремя.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белоруска Наталья Варакина завоевала бронзу на ЮОИ в Аргентине
Два человека погибли на пожаре в деревенском доме
Женская команда "Минск" в 6-й раз стала чемпионом Беларуси по футболу
Патриарх Кирилл в Минске: "Мы знаем, как сегодня непросто на братской украинской земле"
Снова плюс одна копейка. В Беларуси 14 октября в очередной раз подорожает топливо
Женщину в Руденске засыпало землей – ее доставали спасатели
Погода в Беларуси днем 14 октября: до 20 тепла и без дождя
В Украине убили белорусского волка-путешественника Михася
«Порвал знакомому куртку». В Витебске убили мужчину из-за обиды за испорченную вещь
Лукашенко поздравил белорусок с Днем матери
Сборная Беларуси обыграла Люксембург и вышла на первое место
Смертельное ДТП в Островецком районе: сельчанин из тумана внезапно вышел под молоковоз
«Динамо» крупно проиграло «Локомотиву» в КХЛ
Призывник из Молодечно, получив повестку сбежал в Кот-д’Ивуар
После официальных мероприятий в Могилеве Лукашенко пригласил Путина в Александрию