Фотофакт: в аэропорту Минска выстроилась огромная очередь из-за опоздания вылета в Москву

СЕГОДНЯ 08:59 2018-10-14T09:24:59+03:00

У большинства пассажиров в Москве были запланированы пересадки. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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Рейс российского Аэрофлота Минск - Москва (Шереметьево), который должен был вылететь в 5.55 в воскресенье, опаздывает более чем на 5 часов.

Задержка рейса в Москву - больше чем на 5 часов.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Около ста человек, у которых были билеты на рейс, стояли в очереди в кассу Аэрофлота, чтобы поменять билеты. У большинства пассажиров в Москве были запланированы пересадки: Майами, Нью-йорк, Лондон, Ереван, Шанхай...

По информации кассира, рейс задерживался из-за густого тумана.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

По информации кассира, рейс задерживается по той причине, что самолет из Москвы в Минск еще не прилетел - из-за густого тумана, сгустившегося над российской столицей. В то время как самолеты Белавиа отправляются из Москвы и обратно по расписанию.

За последние дни это уже не первая проблема с многочасовым опозданием рейсов Аэрофлота по маршруту Москва - Минск.