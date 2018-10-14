Женская команда "Минск" в 6-й раз стала чемпионом Беларуси по футболу
Минчанки победили бобруйчанок со счетом 12:0
Девушки стали чемпионками в шестой раз. Фото: fcminsk.by
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Женская футбольная команда "Минск" празднует очередную победу. В девятнадцатом туре чемпионата Беларуси девушки разгромили "Бобруйчанку" со счетом 12:0. Игра состоялась в субботу, 13 октября.
Более того, спортсменки "Минска" завоевали звание чемпиона Беларуси досрочно, еще за два тура до финиша чемпионата.
Как сообщает fcminsk.by, для команды "Минска" это уже шестое "золото". Девушки удерживают лидерство с 2013 года.