2018-10-15T09:55:42+03:00
Спорт

Женская команда "Минск" в 6-й раз стала чемпионом Беларуси по футболу

Минчанки победили бобруйчанок со счетом 12:0
Ирина ВЕТРОВА
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Девушки стали чемпионками в шестой раз. Фото: fcminsk.byДевушки стали чемпионками в шестой раз. Фото: fcminsk.by
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Женская футбольная команда "Минск" празднует очередную победу. В девятнадцатом туре чемпионата Беларуси девушки разгромили "Бобруйчанку" со счетом 12:0. Игра состоялась в субботу, 13 октября.

Более того, спортсменки "Минска" завоевали звание чемпиона Беларуси досрочно, еще за два тура до финиша чемпионата.

Как сообщает fcminsk.by, для команды "Минска" это уже шестое "золото". Девушки удерживают лидерство с 2013 года.

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