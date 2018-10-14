Женская команда "Минск" в 6-й раз стала чемпионом Беларуси по футболу

14 Окт. 10:30 2018-10-15T09:55:42+03:00

Девушки стали чемпионками в шестой раз. Фото: fcminsk.by

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Женская футбольная команда "Минск" празднует очередную победу. В девятнадцатом туре чемпионата Беларуси девушки разгромили "Бобруйчанку" со счетом 12:0. Игра состоялась в субботу, 13 октября.

Более того, спортсменки "Минска" завоевали звание чемпиона Беларуси досрочно, еще за два тура до финиша чемпионата.

Как сообщает fcminsk.by, для команды "Минска" это уже шестое "золото". Девушки удерживают лидерство с 2013 года.