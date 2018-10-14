Два человека погибли на пожаре в деревенском доме
Не удалось спасти хозяина дома и его гостя
При пожаре погиб хозяин дома и его гость. Фото: kp.ru
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Пожар вспыхнул в деревянном жилом доме в деревне Малые Степанишки Мостовского района. Спастели получили сообщение об охваченном огнем здании в субботу, 13 октября, в 0.39.
Как сообщает mchs.gov.by, на пожаре были обнаружены погибшими двое людей - хозяин дома и его гость. Огонь повредил крышу, перекрытия и имущество в доме.
Специалисты устанавливают причину трагедии.