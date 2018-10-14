2018-10-15T09:53:04+03:00
Происшествия

Два человека погибли на пожаре в деревенском доме

Не удалось спасти хозяина дома и его гостя
Ирина ВЕТРОВА
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При пожаре погиб хозяин дома и его гость. Фото: kp.ruПри пожаре погиб хозяин дома и его гость. Фото: kp.ru
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Пожар вспыхнул в деревянном жилом доме в деревне Малые Степанишки Мостовского района. Спастели получили сообщение об охваченном огнем здании в субботу, 13 октября, в 0.39.

Как сообщает mchs.gov.by, на пожаре были обнаружены погибшими двое людей - хозяин дома и его гость. Огонь повредил крышу, перекрытия и имущество в доме.

Специалисты устанавливают причину трагедии.

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