2018-10-14T12:20:45+03:00
Спорт

Белоруска Наталья Варакина завоевала бронзу на ЮОИ в Аргентине

После семи соревновательных дней на счету сборной Беларуси 5 наград
Ирина ВЕТРОВА
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Наталья Варакина завоевала бронзу. Фото: МОК, Анвар Ильясов.Наталья Варакина завоевала бронзу. Фото: МОК, Анвар Ильясов.
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В Аргентине проходят III Юношеские Олимпийские игры. Очередную медаль в копилку сборной Беларуси принесла Наталья Варакина - она стала бронзовой медалисткой по борьбе. Как сообщает belta.by, на предварительной стадии наша спортсменка была сильнее соперниц из Венесуэлы, Казахстана и США. Уступила она Шохиде Ахмедовой из Узбекистана.

В поединке за бронзовую награду Наталья победила Зинеб Эш-Чабку из Марокко. Золотая медаль досталась Эмме Йонна Малмгрем из Швеции.

Спустя семь дней соревнований на счету сборной Беларуси пять наград - 1 золотая, 2 серебряные и 2 бронзовые. Еще две медали белорусские спортсмены завоевали в составе интернациональных команд.

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