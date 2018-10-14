2018-10-14T13:13:24+03:00
Происшествия

Гомельчанка хранила у себя 565 литров нелегального спирта

Милиционеры изъяли больше 50 десятилитровых канистр
Ирина ВЕТРОВА
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Спирт хранился в 10-литровых канистрах. Фото: uvd.gomel.byСпирт хранился в 10-литровых канистрах. Фото: uvd.gomel.by
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60-летняя жительница Гомеля хранила на своем подворье крупную партию нелегального спирта. Как сообщает uvd.gomel.by, милиционеры нашли у нее внушительные запасы - больше 50 десятилитровых пластиковых канистр, а также другие емкости со спиртом. Общий объем оказался 565 литров.

Известно, что несколько лет назад эту женщину уже привлекали к административной ответственности за незаконную транспортировку непищевого этилового спирта из России в Беларусь. Правда, тогда речь шла о нескольких десятках литров.

Спирт у женщины изъяли.

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