Гомельчанка хранила у себя 565 литров нелегального спирта
Милиционеры изъяли больше 50 десятилитровых канистр
Спирт хранился в 10-литровых канистрах. Фото: uvd.gomel.by
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60-летняя жительница Гомеля хранила на своем подворье крупную партию нелегального спирта. Как сообщает uvd.gomel.by, милиционеры нашли у нее внушительные запасы - больше 50 десятилитровых пластиковых канистр, а также другие емкости со спиртом. Общий объем оказался 565 литров.
Известно, что несколько лет назад эту женщину уже привлекали к административной ответственности за незаконную транспортировку непищевого этилового спирта из России в Беларусь. Правда, тогда речь шла о нескольких десятках литров.
Спирт у женщины изъяли.