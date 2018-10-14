В Ляховичском районе при пожаре на ферме спасли 167 телят
Их эвакуировали до приезда спасателей
Телят удалось спасти. Фото: архив КП, Татьяна Подъяблонская.
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Пожар вспыхнул в деревне Новоселки Ляховичского района Брестской области. Загорелось деревянное одноэтажнное здание телятника, принадлежащее местному ОАО. ЧП произошло 13 октября.
Как сообщает brest.mchs.gov.by, огнем была уничтожена крыша пристроенного подсобного помещения, повреждены стены и внутренняя отделка здания. А вот телят удалось спасти: работники фермы до прибытия подразделений МЧС эвакуировали 167 телят в возрасте до года.
Устанавливается причина пожара.