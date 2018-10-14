В минской многоэтажке завелись крысы

14 Окт. 16:45 2018-10-15T09:48:41+03:00

В жилом доме в Минске завелись крысы.

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Копошащихся возле подъезда крыс заметил один из жильцов дома по адресу Логойский тракт, 1-1, в воскресенье, 14 октября.

- Возле 4-го подъезда я насчитал около 13 крыс! ЖЭС №59 просто достал своим трепетным отношением к ним, - возмущен читатель.

На видео заметно, что крысы бодро бегают возле подъезда, не обращая внимания на людей.

А вы сталкивались с такой проблемой? Если в вашем доме тоже есть крысы, пишите об этом в комментариях.