В минской многоэтажке завелись крысы
Возле подъезда жильцы насчитали около 13 грызунов [видео]
В жилом доме в Минске завелись крысы.
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Копошащихся возле подъезда крыс заметил один из жильцов дома по адресу Логойский тракт, 1-1, в воскресенье, 14 октября.
- Возле 4-го подъезда я насчитал около 13 крыс! ЖЭС №59 просто достал своим трепетным отношением к ним, - возмущен читатель.
На видео заметно, что крысы бодро бегают возле подъезда, не обращая внимания на людей.
А вы сталкивались с такой проблемой? Если в вашем доме тоже есть крысы, пишите об этом в комментариях.